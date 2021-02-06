Владимир Познер выбрал лучшее место для жизни между США, Россией и Францией

Самой лучшей страной для жизни журналист и телеведущий Владимир Познер назвал Францию.

Он отметил, что в этой стране чувствует себя «по-настоящему дома».

Познер рассказал, что во Франции чувствует себя прекрасно в любом месте, а не только в своей парижской квартире. А вот о США и России такого он сказать не может.

Выбирая лучше место для жизни, уверен журналист, каждый будет опираться на свое «личное внутреннее устройство». Он не может советовать Францию всем и каждому, поскольку в этой стране вряд ли смогут жить те, кто не знает французского языка и те, кому не нравятся французы.

«Если говорить о городах, то Париж и Нью-Йорк. Когда меня спрашивают: кто вы? Я говорю: я парижский ньюйоркец. Нью-йоркский парижанин. Как хотите», — отметил Познер.

Отметим: Владимир Познер родился в 1934 году в Париже. Его мать была француженкой, а отец — сыном эмигрантов. Сейчас у него есть паспорт Франции, а также гражданство России и США.