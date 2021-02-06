Дана Борисова подтвердила подлинность слитого интимного видео

Не успели утихнуть страсти после слива скандального интимного видео в сеть с участием футболиста Артема Дзюбы, как еще одна знаменитость попала в пикантную ситуацию. В интернете начал тиражироваться ролик, на котором ведущая Дана Борисова занимается самоудовлетворением. Примечательно, что теледива не стала идти в «отказ» и узнала саму себя, отметив лишь, что речь идет об очень старой записи.

На слитом видео Данка позировала полностью обнаженной и, по всей видимости, сама же себя и снимала. Вначале Борисова притронулась к своей чувствительной груди, а затем начала опускать руку ниже...

«Это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, семь-восемь лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», — сообщила Дана, добавив, что в стране уже нет людей, которые бы не знали о ее зависимости.

О злоупотреблении Борисовой запрещенными веществами уже успели рассказать везде, где только можно.

«Подобное поведение оказалось следствием опасных экспериментов с ними», — пояснила Данка.

Кто стоит за сливом интимного видео в сеть с мастурбацией Дана Борисова догадывается. Она подозревает в случившемся Анну Калашникову. Дамы давно испытывают неприязнь по отношению друг к другу.

Кроме того, телеведущая считает неуместным называть ее «новым Дзюбой», как это уже сделали некоторые СМИ.

«Я не Новый Дзюба. Мой видос уже "с бородой", ему много лет, и он давно потерял актуальность», — заявила блондинка в разговоре с ФАН.

Дана Борисова к срамной и стыдной славе, которая на нее обрушилась, относится весьма спокойно. В апреле теледива отметит четвертую годовщину без присутствия запрещенных веществ в ее жизни (наркотиков) и алкоголя.