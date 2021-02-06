51-летний Иосиф Пригожин сообщил о перенесенном COVID-19 в тяжелой форме

Сегодня, 15:04

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51-летний Иосиф Пригожин сообщил о перенесенном COVID-19 в тяжелой форме

Российский продюсер, 51-летний Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram рассказал о том, что перенес тяжелую форму коронавируса и чудом справился с заболеванием. 

Как рассказал сам Иосиф, коронавирус настиг его и его супругу Валерию на отдыхе в Дубае. Продюсер признался, что если бы не оперативное вмешательство врачей, он бы точно погиб.

«Теперь я понял, что коронавирус – это настоящая рулетка, и ты никогда не знаешь, когда выбор падет на тебя», - написал Пригожин в своем микроблоге.

При  этом он отметил, что его семья соблюдала все меры ограничения с самого начала пандемии, но это не спасло их от заболевания. Также Иосиф отметил, что Валерия перенесла коронавирус в легкой форме, тогда как он через несколько дней после заболевания стал резко задыхаться. Продюсера срочно госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Как оказалось, у него случился цитокиновый шторм.

Напомним, что такое явление, как цитокиновый шторм, является довольно частым проявлением осложнений коронавируса. Этот процесс представляет собой потенциально смертельную реакцию иммунитета, когда организм начинает чрезмерно бороться с инфекцией, уничтожая самого себя.

«Я пережил восемь дней ада. Но когда я смог самостоятельно стать на ноги, я просто расплакался и осознал, как прекрасна жизнь. А первый нормальный завтрак привел меня в экстаз. За это время я многое успел переосмыслить и вышел из больницы другим человеком. Нужно жить и радоваться только тому, что мы живы», - признался Пригожин.

Также он добавил, что выкарабкаться ему помогла именно любовь. Иосиф отдельно поблагодарил свою любимую супругу Валерию и близких друзей, которые активно поддерживали продюсера в столь нелегкий период.

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