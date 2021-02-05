Герой Сергея Бурунова пропал из сериала «Ивановы-Ивановы»

Премьера пятого сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» состоялась в конце января 2021 года на телеканале СТС.

В новых сериях, согласно сюжету, главные герои сериала организовывают переезд на ферму. Ее хозяином является брат Антона Иванова (Сергей Бурунов) — Борис. Роль Бориса исполняет актер Станислав Дужников. Этого артиста зрители давно знают по роли Лени в сериале «Воронины».

Для тех читателей, у которых еще не было времени посмотреть новые серии, выносим предупреждение, что дальше по тексту пойдут небольшие спойлеры. Одна из первых серий нового сезона снята о том, что герой Сергея Бурунова уезжает с фермы в город. Таким образом он бежит от тюремного заключения. Кроме того, решает в городе ряд своих вопросов.

К превеликому разочарованию зрителей сериала, больше они героя Бурунова никогда не увидят. Мало того, нигде не указано, почему его больше не показывают. Непонятно также, какое время его не будет на экране сериала. Многочисленные зрители пишут и звонят создателям фильма, чтобы им рассказали, по каким соображениям вывели Сергея Бурунова из дальнейшего показа.

Иногда по замыслу режиссера какого-либо актера просто выводят из проекта. Например, в одном из сезонов сериала «Реальные пацаны» герой Антона Богданова по сюжету уехал на отдых в Крым и после этого больше не участвовал в проекте.

Напомним, что в 2019 году актер сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин (Иван) приезжал в Великий Новгород на кинофестиваль «Вече». Тогда Лукин также посетил музей «Усадьба средневекового рушанина» в Старой Руссе.