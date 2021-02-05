Филипп Киркоров поселил в своем особняке жгучую брюнетку

Сегодня, 12:24

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Филипп Киркоров поселил в своем особняке жгучую брюнетку

«Филипп — идеальный мужчина»: Киркоров поселил в своем особняке жгучую брюнетку.

53-летний король российской поп-сцены Филипп Киркоров знаком с телеведущей с Fashion TV Екатериной Гусевой уже четвертый год. Во время их первой встречи на канале в 2017 году она работала там звездным диджеем и ведущей. Первое время знакомых объединяли лишь рабочие вопросы, причем один из первых - ремикс на его композицию «Любовь или обман» - шоу-мена не устроил. После доработки и нового «теста» трека Киркоров заявил, что готов продолжать сотрудничество с Гусевой дальше.

Спустя время на церемонии вручения престижной премии Гусева познакомилась с ближайшими родственниками певца, а вскоре пара перезнакомила и своих детей. 

Видимо, отношения продолжали развиваться и углубляться. Вскоре после того, как пара вместе побывала на нескольких светских событиях, поползли слухи об их романе. Сейчас выясняются новые подробности: брюнетка поселилась в американском особняке артиста в Майами.

В Stories в Instagram Екатерины то и дело появляются фото, которые говорят, что девушка неплохо освоилась и обжилась в этом доме.

«Для меня Филипп — идеальный мужчина. Он красивый, очень модный, стильный, умный. Когда я нахожусь в тупиковой ситуации, не могу принять правильное решение, он мне всегда помогает советом», - поделилась она со своими подписчиками.

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