Бари Алибасова замечен в аэропорту в инвалидном кресле

Российский музыкант и продюсер, 73-летний Бари Алибасов был в инвалидной коляске в аэропорту. Отмечается, что артиста сопровождал его младший сын, который встретил отца после лечения в наркологической клинике и забрал в Калининград. Об этом сообщает «НТВ».

Отметим: о том, что продюсер проходил курс лечения в клинике, рассказал адвокат Бари Алибасова-младшего Александо Бенхин. А в инвалидной коляске он находится потому, что его беспокоят сильные боли в ногах, которые у него были и раньше. Кроме этого, адвокат рассказал о том, что ему удалось защитить Алибасова от нападок его бывшего пиар-менеджера Вадима Горжанкина.

«Раньше Бари Каримович заявлял, что Вадим – мошенник, который порочит его имя, но после выхода из клиники продюсер решил прекратить это дело, сказав, что он не такой и кровожадный», - рассказал Бенхин.

Ранее Алибасов-младший рассказал о подробностях развода отца с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сын продюсера признался, что эта пара вызывает у него восхищение, так как им удалось сохранить хорошие отношения даже после крупных медийных скандалов.

«Эти скандалы были выгодны, так как окружающим это интересно, а они зарабатывали на этом большие деньги», - поделился Бари.