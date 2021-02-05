Лиза Арзамасова стала мемом после запрета мата в соцсетях

Актриса Елизавета Арзамасова решила последовать примеру других публичных персон и отреагировала на запрет мата в социальных сетях. Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в Instagram мем со своей героиней Галиной Сергеевной. На фото героиня сериала, которую сыграла Арзамасова, сидит в русском народном костюме за компьютером, украшенным хохломской росписью.

Как отметила актриса, все пользователи соцсетей после вступления закона о запрете нецензурной лексики в Интернете будут выглядеть, как она. Как выяснилось, этот снимок Елизавете прислали ее подписчики.

Комментируя мем, актриса заметила, что образ Галины Сергеевны стал «иконкой» или талисманом для школьников и студентов во время экзаменов.

Елизавета также отметила, что образ сыгранной ею героини закрепился в памяти народной благодаря сериалу. Но, как подчеркнула актриса, она успела сняться и в других фильмах и поэтому выросла из роли Галины Сергеевны.

Подписчиков мем рассмешил до слез. Многие упомянули, что иногда просматривают полюбившийся сериал.

Напомним, что 1 февраля в России вступил в силу закон о самоцензуре социальных сетей. Закон призван сделать интернет-ресурсы менее агрессивными, а также распространить общепринятые этические нормы в Сети.