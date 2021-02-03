Невестка Орбакайте рассказала, почему не рожает правнуков Пугачевой

Сегодня, 14:49

Ольга Громова

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Невестка Орбакайте рассказала, почему не рожает правнуков Пугачевой
Никита Пресняков и его жена Алена Краснова

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова, сын и невестка Кристины Орбакайте, пока не готовы взять на себя ответственность родителей и хотят пока пожить для себя. Но в будущем они собираются стать отцом и матерью и порадовать Аллу Пугачеву внуками. 

«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12 часов. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — рассказала Алена Краснова, побывавшая на шоу «Бородина против Бузовой».

Она добавила, что ее супруг Никита сейчас занят заработком денег, так как из-за пандемии коронавируса был большой вынужденный простой. Поскольку с концертами сейчас не развернешься, он начал вести совместный бизнес с отцом Алены.

Напомним, пара поженилась еще в 2017 году, но дети у Преснякова и Красновой до сих пор не появились. Фанаты с нетерпением ждут, когда у них появится наследник. Периодически в сети появляются слухи о беременности Красновой, но они так и не находят своего подтверждения.

Теперь стало понятным, что на данный момент у молодых людей карьера на первом месте. Так что Алле Борисовне роль прабубушки в ближайшее время пока не «светит». Да и Владимиру Преснякову-младшему, отцу Никиты, с внуками пока нянчиться не придется. Певцу стоит сосредоточиться на отцовстве, тем более что Наталья Подольская, его жена, недавно родила второго ребенка.

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