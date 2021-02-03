Анна Калашникова рассказала об отце своего ребенка

Вчера, 22:59

Александр Зуев

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Анна Калашникова рассказала об отце своего ребенка

Гостьей очередного выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!» стала актриса и модель Анна Калашникова. В ходе беседы она рассказала об отце своего сына. 

Как выяснилось,  в 2015 году Анна родила мальчика от некого  бизнесмена. Вскоре она рассталась  с  отцом сына. Они прекратили общение после того, как Калашникова открыла свой бизнес. Анне стало известно,  что  ее  мужчина  был женат не один раз. Она знает о существовании шестерых сестер и братьев своего сына.

До встречи с Анной бизнесмен уже был в браке дважды. Но на момент их знакомства он уже был разведен. Как сказала Анна, отец ее ребенка - очень обеспеченный и публичный человек. Это высокий блондин с голубыми глазами. Его женили на девушке, которая забеременела от него, а потом он женился еще раз, рассказала Анна. Бывший возлюбленный  модели много времени проводил за границей, лишь иногда наведываясь в Москву. У мужчины начались проблемы. Калашникова летала к нему, но в какой-то момент не смогла, так как открыла в Москве караоке-бар. Возлюбленный Анны стал на нее обижаться. И в один прекрасный день он сказал, что  в Москву он больше летать не будет.

Мужчина оставил беременную возлюбленную и больше не показывался. Анна искала отца своего сына через знакомых в Израиле и даже думала, что его убили. Спустя два года она передала бывшему бойфренду фото ребенка через других людей. Бывший возлюбленный ответил, что встретится с сыном, если у него получится. 

Анна какое-то время выдавала за отца ребенка Прохора Шаляпина, с которым  встречалась с 2014 года. Певец также  был  уверен, что  мальчик от него. Пара  говорила о рождении сына, пока в эфире телепередачи не был сделан тест ДНК.

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