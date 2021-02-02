Агата Муцениеце призналась, что дети отказываются звонить отцу Павлу Прилучному

Сегодня, 20:09

Ольга Громова

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Агата Муцениеце призналась, что дети отказываются звонить отцу Павлу Прилучному

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после развода родителей живут с мамой. С отцом малыши даже по телефону общаться не хотят. Актриса очень сильно из-за этого переживает, о чем честно призналась на своем YouTube-шоу MamBook. 

Агата призналась, что наследники буквально в категорической форме отказываются от общения со своим папой, хотя она сразу же после разрыва постаралась максимально понятно объяснить, что произошло. 

«Раньше такого не было, это пришло сейчас. Причем я понимаю, что в мой адрес начинаются обвинения: «Ты настраиваешь детей против меня, ты ведешь себя так, что они не хотят…». И это неправда! Я каждый день пытаюсь им объяснить: «Ребят, пожалуйста, позвоните папе». Но они не хотят», — сокрушается знаменитость.

При этом Муцениеце хоть как-то может понять поведение 7-летнего сынишки Тимофея. Он и раньше, если кого-то не видел и скучал, старался уходить от общения. Но почему так же поступает четырехлетняя Мия? Агата в растерянности.

Напомним: Муцениеце вместе со звездой сериала «Мажор» прожила десять лет. В браке у них появились двое очаровательных детишек. Но во время действия режима самоизоляции «грянул гром». Агата призналась, что муж ее избил и выгнал из дома вместе с детьми. Вскоре супруги развелись. 

Сейчас Агата допускает, что дети не хотят общаться с отцом потому, что видели, как он обижал их мать.

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