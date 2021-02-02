Дочь Анастасии Заворотнюк Анна съехала от матери

Старшая дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, Анна, из загородного дома переехала в новую квартиру в центре Москвы. Девушка рада тому, что в ее новых апартаментах, где недавно был сделан ремонт, уже можно жить. Анна поделилась с подписчиками в Instagram своими ощущениями после переезда.

«Я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна», — написала она.

Девушка призналась, что, став новоселом, она испытывает радость каждый раз, когда входит под своды своего замечательного жилища.

С переменой места жительства Анна поменяла имидж. Сегодня она - яркая жгучая брюнетка, как и ее знаменитая мама. Может быть, преображении Анны обусловлено сменой места жительства. Ведь она как-то сказала, что переезд ассоциируется с новым витком в жизни.

Ранее Анна жила в особняке своей матери, который располагается в поселке Крекшино, но мечтала перебраться в центр Москвы, так как ей не хватало кипящей столичной жизни. Дочь актрисы планировала переезд на осень минувшего года, но ремонт в ее квартире затянулся.

Напомним, что у Анны есть брат Майкл и сестра Мила, которая родилась в отношениях Анастасии Заворотнюк с Петром Чернышевым.

Некоторое время назад Анна призналась, что не хочет говорить об онкобольной матери, но она продолжает молиться и верить в чудо.