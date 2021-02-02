61-летняя Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни

Сегодня, 08:49

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61-летняя Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни
Лариса Гузеева

61-летняя российская актриса, ведущая известной телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева на своей странице в Instagram рассказала о своей главной ошибки в жизни. 

«Моя самая большая ошибка – это то, что я не родила десятерых детей», - поделилась с подписчиками ведущая в своем микроблоге.

Напомним, что у артистки есть двое детей: 30-летний Георгий и 20-летняя Ольга. К своему тексту Гузеева прикрепила старое архивное фото, на котором она стоит, держа на руках маленького карапуза. Актриса спросила у своих подписчиков, есть ли среди них многодетные родители.

Судя по реакциям и комментариям под фото, таких оказалось немало. Многие рассказали о том, сколько детей в их семье, а некоторые предсказали Гузеевой, что она может стать многодетной бабушкой. Выяснилось, что микроблог телеведущей читают матери трех, пятерых, и даже шестерых детей.

Ранее Лариса Гузеева во время съемок передачи «Давай поженимся!» очень критично высказалась в адрес девушек, которые совершают массу манипуляций со своей внешностью, после чего выглядят крайне неестественно. Ведущая считает, что у таких женщин родятся «страшные дети».

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