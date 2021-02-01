Дима Билан собирается покинуть Россию и переехать в Африку

Сегодня, 10:44

Александр Зуев

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Дима Билан собирается покинуть Россию и переехать в Африку
Дима Билан собирается

Не секрет, что у людей творческого склада бывает период застоя, когда вдохновение просто не приходит. Многим помогают смена обстановки, перемена места жительства. Видимо, у Димы Билана такой период уже наступил. Он признался, что писать музыку в Москве у него не получается. После возвращения с Мальдив певец загорелся желанием снова покинуть родину и отправиться в Африку, где он смог бы работать более результативно. 

По словам Билана, он пишет электронную музыку, которая для кого-то является странной, но ему она интересна. Как отметил музыкант, Африка должна подсказать ему внутренний ритм. Билан признался, что боится потерять желание себя удивлять и хочет оставаться для себя непредсказуемым.

Дима также рассказал, зачем он так часто меняет прическу. Как выяснилось, таким образом певец хочет выразить свои внутренние переживания. Надо сказать, любые его преображения вызывают у поклонников смешанные чувства.

Напомним, что ранее Дима выкрасил волосы в ярко-красный цвет, но потом решил перекраситься в голубой. Вернувшись с отдыха домой, Билан просто выбелил волосы. Фанаты не могут понять, когда певец определится с цветом. Большинство поклонников уверены, что ни новый цвет, ни усы ему не идут.

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