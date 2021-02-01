Телезрители пригрозили Корчевникову жалобами и бойкотом после двух эфиров с Максаковой

Телезрители программы «Судьба человека», ведущим которого является Борис Корчевников, возмущены тем, что на передачу уже во второй раз позвали скандально известную певицу Марию Максакову.

Так, 2 февраля бывшая депутат Государственной думы и оперная певица Мария Максакова оказалась в качестве гостя на программе «Судьба человека» телеканала «Россия-1». Артистка, бежавшая в Украину, рассказала о своих сложных взаимоотношениях с матерью и романе с мужем Денисом Вороненковым, который был убит в 2017 году. Кроме этого, в ходе программы Максакова исполнила песню на украинском языке, самостоятельно исполняя аккомпанемент за фортепиано.

Отметим, что телезрители были возмущены еще тогда, когда Мария пришла на программу в первый раз, а уж когда они увидели ее дважды, их негодованию не было предела. Некоторые даже заявили, что больше никогда не станут смотреть телепередачу, тем самым объявив каналу бойкот.

Возмущения зрителей основываются на том, что выпуски с Максаковой не сопоставимы с патриотической позицией телеканала ВГТРК. Пользователи призвали главного ведущего телеканала «Россия-1» разобраться в данном вопросе, добившись недопустимости подобных ситуаций на федеральном телевидении.

«Максакова опять у Корчевникова уму-разуму учит телезрителей. Мафия непобедима», «Максакова сбежала в Украину, поливая оттуда грязью Россию. А они ее пригласили на канал Россия-1. С ума сошли?», «Корчевников перестал для меня существовать», - высказали свое мнение пользователи Сети.