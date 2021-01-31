Лера Кудрявцева и Гоша Куценко прокомментировали запрет нецензурных слов в соцсетях

С 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете использования нецензурной лексики в социальных сетях. Это обязывает администраторов соцсетей тщательно отслеживать лексику своих пользователей. За нарушение сайты накажут довольно внушительными штрафами. Многие медийные личности прокомментировали введенные ограничения. В целом закон о запрете ненормативных слов вызвал бурную дискуссию в обществе.

Известно, что телеведущая Лера Кудрявцева, которая никогда за словом в карман не лезла и не стеснялась употреблять в сети обсценную лексику, высказала мнение о том, что такое новшество вызывает у нее только сожаление. Лера посетовала на то, что теперь не сможет донести свои мысли до людей, не прибегая к сквернословию. А Гоша Куценко даже посвятил этой теме трехстишие, в котором констатировал, что теперь звуковой сигнал закроет всю матерщину.

В свою очередь тележурналист Андрей Норкин не считает, что новый закон несет в себе что-то плохое. По его мнению, он вынудит желающих выругаться матом и подходить к этому творчески.

К слову, закон, помимо нецензурной лексики, обязывает социальные сети пресекать распространение другой запрещенной информации. Речь идет о гостайне, призывах к терроризму и незаконным митингам, рекламе алкоголя и дискриминации.