Онколог Пылев одобрил решение Анастасии Заворотнюк лечиться от рака в России

Главный врач сети клиник онкологии «Евроонко» Андрей Пылев объяснил, почему 49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк решила лечить онкологию в России. Родственники звезды уверены в том, что отечественные врачи стараются применять все самые лучшие наработки мира для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает «Собеседник».

Напомним, что в 2019 году у Заворотнюк обнаружили глиобластому головного мозга. Несмотря на то, что с этого момента Анастасия ни разу не выходила на связь с журналистами, приближенные к ее семье рассказывают, что актриса чувствует себя гораздо лучше и даже иногда выходит на прогулки.

Онколог Пылев рассказал, что курс лечения, через который проходила артистка, состоял из хирургического этапа, лучевой терапии и нескольких циклов химиотерапии. При этом специалист особо подчеркнул, почему Анастасия предпочла проходить лечение именно в России.

«В нашей стране есть блестящие врачи. Мы стараемся применять все лучшие методы лечения онкологических заболеваний, которые были накоплены в мире за все время. Видимо, родные Заворотнюк это прекрасно понимают. Плюс ко всему, лечение за рубежом потребовало бы намного большей суммы. Я глубоко убежден в том, что в России лечение онкологии не уступает зарубежным методикам», - поделился Пылев.

Также онколог обратился к людям, которые обвиняли Анастасию в том, что она сама запустила свое здоровье. Доктор объяснил, что глиобластому предупредить довольно тяжело, так как она протекает бессимптомно, а каких-либо специальных анализов для ее выявления пока не существует.