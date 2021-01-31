Ксения Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей россиян винить себя

Сегодня, 18:09

Ольга Громова

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Ксения Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей россиян винить себя
Телеведущая Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина считает, что россияне, которые получают по 20 тысяч рублей, сами виновны в низком уровне своих доходов. Резкое высказывание звезда допустила во время общения со своими подписчиками в Instagram.

Все началось  с того, что Ксения Бородина в своей новой публикации решила сделать акцент на том, какая она молодец - много и постоянно работает, развивается, поэтому и зарабатывает хорошо.

Теледива не преминула подчеркнуть, что всего в этой жизни добилась сама. Но некоторые фолловеры высмеяли ее сказ, потому как убеждены, что она ничего не делала, лишь вовремя оказалась в нужном месте, в нужное время (имеется в виду «Дом-2»). Да и не каждый готов «так позориться на ТВ, даже за большие деньги».

Ксения не смогла сдержаться.

«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить», — резко парировала Бородина.

Ксения посоветовала всем россиянам с низкой зарплаты, которые буквально брызжут злостью, превратить зависть в мотивацию найти другую, высокооплачиваемую работу или подработку.

«Самая гнилая мысль — не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя», — резюмировала ведущая.

Некоторые подписчики похвалили Ксению за то, что у нее на самом деле получился неплохой мотивирующий пост. 

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