Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне проекта «Голос.Дети»

Сегодня, 00:54

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Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне проекта «Голос.Дети»

Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети".

Накануне стало известно, кто займет кресла наставников в новом сезоне проекта «Голос.Дети». Так, одно из них вновь досталось Светлане Лободе. Об этом сообщает издание «Лента.ру», ссылаясь на Первый канал.

«Я возвращаюсь, чтобы помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь и дать безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены обязательно ее покорит», — заявила в интервью певица.

После скандала с дочерью певицы Алсу Микаэллой в 2019 году Лобода покинула проект и больше, по словам ее продюсера,  не думала туда возвращаться.

Коллегами Лободы по новому сезону шоу станут Василий Вакуленко (Баста) и Егор Крид. Уже 2 февраля стартуют съемки восьмого сезона. Ведущие останутся прежние - Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне проекта «Голос.Дети»

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