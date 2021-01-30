Дарья Палей уверена, что Давиду Манукяну следует почистить карму после расставания с Бузовой

Давид Манукян, который недавно скандально расстался с Ольгой Бузовой, является участником шоу «Танцы со звездами». Его партнерша Дарья Палей уверена, что вокруг Давы скопилось много негативной энергии, от которой ему немедленно надо избавиться. Дарья сказала, что блогеру нужно почистить карму, иначе его здоровью будет грозить опасность.

Напомним, что разрыв с Бузовой принес Даве кучу неприятностей. Из-за того, что Ольга рассказала всей стране правду, Давид стал объектом для обсуждений. У него образовалась целая армия хейтеров, которые посылают в его адрес только негатив. Как заявила Ольга, причиной разрыва с блогером стали его измены и даже избиения. Сам Давид пока не давал никаких комментариев по поводу расставания с Ольгой. Но в беседе со своим близким другом Манукян признался, что сейчас для него наступило мрачное время и он переживает не самый простой момент в жизни. Дава также заявил, что и пальцем не тронул Ольгу, хотя она утверждает, что возлюбленный применял к ней рукоприкладство.

Партнерша Давида по танцам, Дарья, заявила, что очень переживает за него, так как на каждой репетиции с ним происходит что-то ужасное. Однажды Дава даже повредил руку. После этого инцидента Палей настояла на том, чтобы Дава согласился на обряд очищения кармы. К слову, после этого ритуала Давид и его заботливая партнерша блестяще исполнили индийский танец и получили высокие оценки от членов жюри.