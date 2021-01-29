Певица Ольга Бузова легла на реабилитацию после расставания с Давидом Манукяном

Сегодня, 14:59

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Певица Ольга Бузова легла на реабилитацию после расставания с Давидом Манукяном

Ольга Бузова легла на реабилитацию после расставания с Давидом Манукяном.

Как рассказала в своем Instagram сама Ольга Бузова, на фоне переживаний по поводу разрыва с любимым она похудела. А потеря веса негативно сказалась на ее самочувствии. Усталость и переутомление заставили артистку задуматься о собственном здоровье, и она отправилась подлечиться в медучреждение. Сейчас она проходит обследования и процедуры в подмосковном санатории.

В своих stories Бузова опубликовала кадры, где ей в больнице ставят капельницы.

«Как я и предполагала, мне не хватает веса вообще. Не хватает 11 килограммов. Жира — в размере семи. И мышц, кстати, тоже не хватает. Нужно будет заняться также спинкой, но пока у меня просто нет на это сил», - призналась певица. 

Вместе с тем Ольга рассказала о мучающей ее бессоннице и отсутствии аппетита. И добавила, что ежегодно она проходит обследование у профессионалов, но на этот раз подкачавшее здоровье вынудило сделать это пораньше.

Пока что настроение у артистки не самое оптимистичное: «Прошлый год был сложным, я надеялась, что следующий начнется совершенно по-другому, но этот год начался уже очень сложно. Поэтому я начала волноваться за себя».

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