Анастасия Решетова на своем юбилее исполнила первую песню

Сегодня, 14:24

Александр Зуев

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Анастасия Решетова на своем юбилее исполнила первую песню

23 января бывшей возлюбленной рэпера Тимати, Анастасии Решетовой, исполнилось 25.  Вечеринку в честь своего юбилея модель, которая недавно вернулась с отдыха в Эмиратах, перенесла на неделю вперед. На торжество, состоявшееся в одном из московских ресторанов, прибыли друзья Анастасии. На празднике своим присутствием отметились Наталья Рудова, Ульяна Банана, певица НАZИМА и другие.

По словам Анастасии, ей было приятно повидаться с друзьями, но она выразила сожаление, что на протяжении прошедшего года у нее не было возможности близко с ними общаться из-за пандемии. Однако не все приятели и приятельницы Решетовой побывали у нее на дне рождения. По разным причинам виновницу торжества не смогли лично поздравить около двух десятков человек. На вечеринку Анастасия явилась вместе с маленьким сыном Ратмиром. Однако отца мальчика на торжестве не было. Но, возможно, он успел поздравить бывшую подругу по телефону, ведь они сохранили дружеские отношения. Сейчас рэпер отдыхает вместе с дочкой Алисой и мамой на островах. Зато Анастасию пришли поздравить  брат Тимати — Артем,  а также его отец и сестра.

На торжестве молодая мама решила порадовать гостей своим пением. В создании композиции Решетовой помогала  певица Назима, с которой модель планирует спеть дуэтом. Выходит, что Анастасия решила начать певческую деятельность. Кстати, некоторые пользователи Сети  недоумевают от того, что бывшая модель вдруг запела. Нашлись и такие, кому понравился ее голос. А некоторые сравнили  вокальные данные Решетовой с певческим диапазоном Бузовой.

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати, которые состояли в отношениях с 2015 года, расстались прошлой осенью. Это произошло после рождения мальчика, которого назвали Ратмиром.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова будет вести  проект телеканала ТНТ «Ты — Топ-модель». В роли соведущих Анастасии выступят стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков. На телепроекте жюри предстоит выбрать среди участниц самую амбициозную и талантливую девушку. Победительнице обещают три миллиона рублей. Кроме того, у нее появится возможность поработать во влиятельном модельном агентстве.

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