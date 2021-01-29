Лазарев показал передвигающуюся с палочкой Кудрявцеву

Лера Кудрявцева недавно шокировала своих поклонников нехорошими известиями - после перенесенного коронавируса ее настигла новая неприятность со здоровьем. Телеведущая прямо у себя дома попыталась взобраться на чердак, но неудачно упала и сломала крестец, после чего угодила в инвалидную коляску. Также у теледивы диагностировано сотрясение мозга.

Лера Кудрявцева уже не в больнице - дома. Врачи согласились отпустить ее при условии, что она будет соблюдать постельный режим.

Предписания докторов знаменитость старается не нарушать.

Вчера ее навестил Сергей Лазарев - в прошлом возлюбленный женщины, а нынче просто друг.

Ради того, чтобы его встретить, хозяйка даже выбралась из постели, нарушив предписания людей в белых халатах.

Сергей с разрешения Леры в своем Instagram показал момент встречи со своей бывшей пассией.

Лера Кудрявцева бывшего любимого принимала в московской квартире. Передвигалась по ней, опираясь на трость, дабы не нагружать спину.

«Ты как, моя сладкая? Ты вообще показываешь, что ты с палочкой или тебя лучше не показывать?» — поинтересовался у подруги Лазарев.

Она разрешила ему выложить ролик со своим участием. Тем более что Лазарев подкупил ее огромным букетом красных роз и своей очаровательной улыбкой.