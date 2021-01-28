19-летний Даня Милохин назвал дату и причину своей смерти

Сегодня, 17:39

Ольга Громова

0

Image 16+
19-летний Даня Милохин назвал дату и причину своей смерти

Юная звезда TikTok 19-летний рэпер Даня Милохин дал интервью Эльдару Джарахову, в котором назвал дату и причину своей смерти.

По словам кумира молодежи, его ждет страшный и скорый конец в случае, если неожиданно он перестанет быть популярным. Для него лично хайп и востребованность имеют первоочередное значение.

«Я умру в 23 — уверен. Либо от передоза, либо захочу сам», - признался Милохин.

При этом Даня добавил, что он верит в переселение душ и реинкарнацию. Поэтому если вдруг он свой нынешний успех «профукает», сможет себя «перезапустить» заново.

Блогер признался, что живет с не совсем стандартной мыслью, которая многих может ввергнуть в шок.

«Если завтра у меня ничего не получится, если ничего не будет, то я просто зacтрелюсь», — озвучил ее Милохин в подкасте.

Пользователи Сети, увидев откровения Дани, забеспокоились за психическое здоровье парня и посоветовали ему обратиться к специалисту.

«Жить ради хайпа? Жесть!», «Это страшно», «Грустно, что у людей все вращается вокруг собственной популярности», — пишут россияне в комментариях.

Напомним: Даня Милохин еще год назад был никому не известным молодым человеком. Все детство он и его старший брат Илья провели в одном из интернатов Оренбургской области, и только недавно журналистам удалось разыскать их биологическую мать.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

19-летний Даня Милохин назвал дату и причину своей смерти

Сегодня, 17:39

Бузова рассказала о судьбе бывших участников проекта «Дома-2»

Сегодня, 16:44

Состояние головы Гарика Мартиросяна вызвало слухи о его болезни

Сегодня, 15:19

Телеведущая Ксения Бородина допускает воссоединение Манукяна и Бузовой

Вчера, 12:39

Эндокринолог Филатова назвала виновных в смерти Юлии Началовой

Вчера, 11:49

Сын Легкоступовой рассказал об угрозах рукоприкладства Фирсова

28-01-2021, 22:59

Наташа Королева не собирается прощать любовниц мужа

28-01-2021, 19:14

Мачеха Родиона Газманова предложила певцу начать ухаживать за Ольгой Бузовой

28-01-2021, 18:09

Жена актера Михаила Ефремова требует отдать ей деньги, которые тот спрятал перед арестом

28-01-2021, 16:39

Хоккеист Александр Фролов угрожал певице Юлии Началовой перед ее смертью

28-01-2021, 09:09

Ирина Линдт объяснила, почему не общается с сыном Валерия Золотухина

27-01-2021, 16:34

Экс-девушка Манукяна заявила, что Давид оказывал на нее психологическое давление

27-01-2021, 13:24

Юлия Началова скрывала от поклонников свое состояние

27-01-2021, 12:34

Хирург рассказал, что Алла Пугачева не делает пластических операций

25-01-2021, 17:59

Актриса Ирина Алферова назвала причину своего развода с актером Александром Абдуловым

25-01-2021, 07:14

Давид Манукян отрицает свою причастность к избиению Ольги Бузовой

24-01-2021, 15:24

Подруги Ольги Бузовой выпустили «голливудский» клип в ее поддержку

24-01-2021, 13:14

Помощница Давида Манукяна рассказала о его состоянии после расставания с Бузовой

23-01-2021, 23:44

Цымбалюк-Романовская рассказала о первом завещании Армена Джигарханяна

23-01-2021, 20:34

Рустам Солнцев прокомментировал расставание Бузовой и Манукяна

23-01-2021, 19:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров