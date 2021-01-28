19-летний Даня Милохин назвал дату и причину своей смерти

Юная звезда TikTok 19-летний рэпер Даня Милохин дал интервью Эльдару Джарахову, в котором назвал дату и причину своей смерти.

По словам кумира молодежи, его ждет страшный и скорый конец в случае, если неожиданно он перестанет быть популярным. Для него лично хайп и востребованность имеют первоочередное значение.

«Я умру в 23 — уверен. Либо от передоза, либо захочу сам», - признался Милохин.

При этом Даня добавил, что он верит в переселение душ и реинкарнацию. Поэтому если вдруг он свой нынешний успех «профукает», сможет себя «перезапустить» заново.

Блогер признался, что живет с не совсем стандартной мыслью, которая многих может ввергнуть в шок.

«Если завтра у меня ничего не получится, если ничего не будет, то я просто зacтрелюсь», — озвучил ее Милохин в подкасте.

Пользователи Сети, увидев откровения Дани, забеспокоились за психическое здоровье парня и посоветовали ему обратиться к специалисту.

«Жить ради хайпа? Жесть!», «Это страшно», «Грустно, что у людей все вращается вокруг собственной популярности», — пишут россияне в комментариях.

Напомним: Даня Милохин еще год назад был никому не известным молодым человеком. Все детство он и его старший брат Илья провели в одном из интернатов Оренбургской области, и только недавно журналистам удалось разыскать их биологическую мать.