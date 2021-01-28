Бузова рассказала о судьбе бывших участников проекта «Дома-2»

Сегодня, 16:44

Александр Зуев

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Бузова рассказала о судьбе бывших участников проекта «Дома-2»

В конце прошлого года стало известно о закрытии  реалити-шоу «Дом-2», которое на протяжении 17 лет  выходило на телеканале ТНТ. Многие поклонники, ведущие и участники  скандального проекта уже успели истосковаться по выпускам.  Иван Ургант решил обсудить тему «Дома-2» с Ольгой Бузовой, которая сначала была участницей проекта, а позже стала ведущей телестройки и ее лицом. Она вместе с Ксенией Бородиной вела шоу на протяжении 12 лет. Судя по всему, для Бузовой проект был больше, чем съемочная площадка. Для нее «Дом-2» - это уже история.

Со слов Бузовой можно понять, что она скучает по «Дому-2». Но телеведущая  призналась, что у продюсеров проекта есть план. Некоторых ребят занычили, вдруг они понадобятся, заявила Ольга, рассказывая о судьбе бывших участников шоу.

Но она не знает, чем будут  заниматься остальные. По ее словам, многие участники уже реализовали себя вне проекта. К примеру, Степан Меньщиков, который ушел из телепередачи много лет назад, стал успешным шоуменом.

Отметим, что сейчас обсуждается  вопрос о переезде проекта на другой канал, где он будет выходить в другом формате. Значит, точка в истории  «Дома-2»  еще не поставлена.

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