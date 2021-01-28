Состояние головы Гарика Мартиросяна вызвало слухи о его болезни

Изменения во внешности ведущего и резидента Comedy Club доставило его поклонникам беспокойство.

В последнее время он появляется на публике абсолютно лысый. И тут же поползли слухи, что он борется с тяжелой болезнью, пишет МК .

Впервые безволосый Мартиросян показался летом 2020 года. Поначалу он говорил, что решил сделать себе такую прическу на лето, а позднее шутил, что хотел быть похожим на Джейсона Стейтемана или Брюса Уиллиса.

«Снова получился просто лысый Мартиросян», - прокомментировал Мартиросян свой новый образ.

Но уже зима, а Гарик Мартиросян все еще остается лысым. Это заставило его подписчиков волноваться. Некоторые пользователи в комментариях к новым снимкам знаменитости пишут, что он выглядит «болезненно».

Мартиросян никак не комментирует перемены во внешности. Он продолжает активно работать и сияет улыбкой на всех фото.