Состояние головы Гарика Мартиросяна вызвало слухи о его болезни

Сегодня, 15:19

Анна Лисова

0

Image 16+
Состояние головы Гарика Мартиросяна вызвало слухи о его болезни

Изменения во внешности ведущего и резидента Comedy Club доставило его поклонникам беспокойство. 

В последнее время он появляется на публике абсолютно лысый. И тут же поползли слухи, что он борется с тяжелой болезнью, пишет МК

Впервые безволосый Мартиросян показался летом 2020 года. Поначалу он говорил, что решил сделать себе такую прическу на лето, а позднее шутил, что хотел быть похожим на Джейсона Стейтемана или Брюса Уиллиса. 

«Снова получился просто лысый Мартиросян», - прокомментировал Мартиросян свой новый образ. 

Но уже зима, а Гарик Мартиросян все еще остается лысым. Это заставило его подписчиков волноваться. Некоторые пользователи в комментариях к новым снимкам знаменитости пишут, что он выглядит «болезненно»

Мартиросян никак не комментирует перемены во внешности. Он продолжает активно работать и сияет улыбкой на всех фото. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

19-летний Даня Милохин назвал дату и причину своей смерти

Сегодня, 17:39

Бузова рассказала о судьбе бывших участников проекта «Дома-2»

Сегодня, 16:44

Состояние головы Гарика Мартиросяна вызвало слухи о его болезни

Сегодня, 15:19

Телеведущая Ксения Бородина допускает воссоединение Манукяна и Бузовой

Вчера, 12:39

Эндокринолог Филатова назвала виновных в смерти Юлии Началовой

Вчера, 11:49

Сын Легкоступовой рассказал об угрозах рукоприкладства Фирсова

28-01-2021, 22:59

Наташа Королева не собирается прощать любовниц мужа

28-01-2021, 19:14

Мачеха Родиона Газманова предложила певцу начать ухаживать за Ольгой Бузовой

28-01-2021, 18:09

Жена актера Михаила Ефремова требует отдать ей деньги, которые тот спрятал перед арестом

28-01-2021, 16:39

Хоккеист Александр Фролов угрожал певице Юлии Началовой перед ее смертью

28-01-2021, 09:09

Ирина Линдт объяснила, почему не общается с сыном Валерия Золотухина

27-01-2021, 16:34

Экс-девушка Манукяна заявила, что Давид оказывал на нее психологическое давление

27-01-2021, 13:24

Юлия Началова скрывала от поклонников свое состояние

27-01-2021, 12:34

Хирург рассказал, что Алла Пугачева не делает пластических операций

25-01-2021, 17:59

Актриса Ирина Алферова назвала причину своего развода с актером Александром Абдуловым

25-01-2021, 07:14

Давид Манукян отрицает свою причастность к избиению Ольги Бузовой

24-01-2021, 15:24

Подруги Ольги Бузовой выпустили «голливудский» клип в ее поддержку

24-01-2021, 13:14

Помощница Давида Манукяна рассказала о его состоянии после расставания с Бузовой

23-01-2021, 23:44

Цымбалюк-Романовская рассказала о первом завещании Армена Джигарханяна

23-01-2021, 20:34

Рустам Солнцев прокомментировал расставание Бузовой и Манукяна

23-01-2021, 19:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров