Телеведущая Ксения Бородина допускает воссоединение Манукяна и Бузовой

Сегодня, 12:39

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Телеведущая Ксения Бородина допускает воссоединение Манукяна и Бузовой
Телеведущая Ксения Бородина

37-летняя телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram предположила, что Бузова еще может воссоединиться с Макуняном. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Напомним, в начале года Ольга вместе с возлюбленным Давой отправились на Мальдивские острова, где устроили свадебную церемонию. Конечно, на заключение настоящего брака это похоже не было. Скорее это был красивый ритуал, созданный с целью повеселиться и порадовать поклонников. Однако спустя несколько дней после возвращения с курорта певица объявила о расставании с Манукяном. Эта новость быстро стала резонансной.

Теперь фанаты пары разделились на 2 группы. Кто-то со всей искренностью и болью переживает за их разрыв, а кто-то убежден в том, что их расставание, как и отношения в целом, обычный пиар.

Свое мнение недавно высказала давняя коллега Бузовой Ксения Бородина. В сториз на своей странице в Instagram телеведущая отвечала на вопросы поклонников, и, конечно же, фанаты не могли не узнать о подробностях расставания Ольги и Давы. Подписчица спросила у Ксении, есть ли вероятность того, что Бузова помирится с Манукяном, на что звезда ответила утвердительно.

«Если это произойдет, я уж точно не удивлюсь», - ответила Бородина.

Отметим, что большая часть фанатов Ольги все же уверены в том, что все события были заранее спланированы. Многие вспомнили историю с бывшим мужем Бузовой, Дмитрием Тарасовым. Их развод тоже был громким и скандальным.

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