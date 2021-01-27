Эндокринолог Филатова назвала виновных в смерти Юлии Началовой

Сегодня, 11:49

Ольга Громова

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Эндокринолог Филатова назвала виновных в смерти Юлии Началовой

На «Первом канале» завершился показ фильма о певице Юлии Началовой, которая умерла от сепсиса в 38 лет. В картине телевизионщики постарались донести до зрителя переживания и сложности, которые пришлось перенести знаменитости. Фильм содержит и комментарий врача-эндокринолога Ирины Филатовой. Доктор медицинских наук, профессор убеждена, что Началову можно было спасти, но близкие за ее здоровьем не уследили.

Филатова дружила с Юлией и часто пересекалась на съемках. Врач говорит, что певица всегда выглядела уставшей и жаловалась на самочувствие.

«Я видела, что ей сложно, и советовала обратиться к врачу, пройти полное обследование и начать лечение», — цитирует ее ФАН.

Последний раз медик и артистка встретились на шоу «Звезды сошлись» за месяц до того, как Юля скончалась. Тогда Началова поинтересовалась у Филатовой, какие таблетки ей надо пропить, чтобы почувствовать себя лучше.

«Ей в тот момент было уже очень плохо: она же была инсулинозависимой по сахарному диабету. Вдобавок у нее уже начал и палец гнить: она сама его лечила», — пояснила эндокринолог.

Юлия Началова умерла почти два года назад - ее сердце перестало биться 16 марта 2019 года. Смерть наступила в результате заражения крови и сердечной недостаточности.

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