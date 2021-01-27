Сын Легкоступовой рассказал об угрозах рукоприкладства Фирсова

Сын звезды 90-х Валентины Легкоступовой, Матвей, рассказал об угрозах Юрия Фирсова, за которого его мать незадолго до смерти вышла замуж. В интервью Матвей рассказал о последних днях жизни своей знаменитой матери и чудовищном эпизоде с участием Фирсова. Однажды Матвей застал свою мать и Фирсова распивающими алкогольные напитки в кафе. Молодой человек вошел в кафе и напомнил матери, что ей нельзя употреблять алкоголь, но его на полуслове оборвал Фирсов. Он грубо заявил, что это не его дело и приказным тоном попросил молодого человека покинуть питейное заведение.

Когда супружеская пара приехала домой, Матвей заметил, что мать стала заторможенной и хотела спать. Фирсов снова стал грубо разговаривать с пасынком и потребовал убраться из квартиры. Матвей снова ему повторил, что маме нельзя выпивать, но тот ударил его в нос, пишет ФАН . После этого Матвей ушел в свою комнату и решил дождаться, когда отчим протрезвеет, чтобы с ним нормально поговорить. Однако, будучи не в себе, Фирсов выломал дверь в комнату Матвея и стал угрожать ему ножами. Мужчина также кричал, чтобы тот покинул дом и не лез со своими советами в их жизнь. Фирсов также сказал, что если он говорит жене «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать. В тот вечер Матвею пришлось отправиться в подъезд и провести там ночь.