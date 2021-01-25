Наташа Королева не собирается прощать любовниц мужа

Сегодня, 19:14

Ольга Громова

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Наташа Королева не собирается прощать любовниц мужа

Российская певица Наташа Королева не намерена прощать любовниц своего мужа Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан. Раскаяние певицы Миланы Миломановой, которая снимала скандальное видео любовных утех танцора с Анастасией Шульженко, исполнительница «Желтых тюльпанов» считает «крокодильими слезами».

Наталья не увидела искренности в словах Миланы. О снятом ролике порнографического характера та пожалела лишь, опасаясь за собственную судьбу и свободу, когда перед ней замаячила перспектива уголовного преследования. 

«Это крокодильи слезы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака!» - заявила Королева в разговоре с корреспондентом издания «Собеседник».

47-летняя Наташа призналась, что интервью Миломановой не читала и не считает необходимым это делать, тем более вникать. Во всем разберутся правоохранительные органы. Виновные должны ответить, как того требует закон.

Наташа добавила, что переживает за членов своей семьи и родственников. Для них история с любовницами Тарзана стала настоящим потрясением.

«Я сейчас нахожусь у мамы в Майами. Она тоже очень переживала. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить!» - призналась Королева.

Напомним: своего мужа Сергея Глушко певица простила.

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