Мачеха Родиона Газманова предложила певцу начать ухаживать за Ольгой Бузовой

Сегодня, 18:09

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Мачеха Родиона Газманова предложила певцу начать ухаживать за Ольгой Бузовой

Возвращение в статус «холостячки» 35-летней экс-участницы «Дом-2» Ольги Бузовой вызвало широкий резонанс не только среди поклонников телеведущей, но и в шоу-бизнесе. Мачеха 39-летнего певца Родиона Газманова Марина Газманова посоветовала пасынку обратить внимание на Бузову, которая является завидным вариантом для любого парня, информирует «Телепрограмма».

После того как Родион Газманов на своей странице в соцсетях написал трогательный пост в поддержку Ольги Бузовой, Мария Муравьева-Газманова тут же решила напомнить Родиону о том, что ему давно пора обзавестись девушкой. 

«Родя, а ты сам бы не хотел за Олей поухаживать? Напиши ей романтичную песню, ты же такой отличный и веселый парень. Оля, пойдешь в нашу дружную и сплоченную семью?» - написала жена Олега Газамнова на соцстранице своего пасынка. 

В ответ на такое заявление мачехи Родион признался, что уже отсылал стихи Бузовой, которые она восприняла довольно благосклонно. При этом сама телеведущая публично не прокомментировала заявление Марины Газмановой — звезда сейчас редко радует поклонников своим присутствием в соцсетях, поскольку она тяжело переживает разрыв с Давидом Манукяном, а также переживает за родную бабушку, которая борется с раком и недавно перенесла инсульт.

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