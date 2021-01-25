Мачеха Родиона Газманова предложила певцу начать ухаживать за Ольгой Бузовой

Возвращение в статус «холостячки» 35-летней экс-участницы «Дом-2» Ольги Бузовой вызвало широкий резонанс не только среди поклонников телеведущей, но и в шоу-бизнесе. Мачеха 39-летнего певца Родиона Газманова Марина Газманова посоветовала пасынку обратить внимание на Бузову, которая является завидным вариантом для любого парня, информирует «Телепрограмма».

После того как Родион Газманов на своей странице в соцсетях написал трогательный пост в поддержку Ольги Бузовой, Мария Муравьева-Газманова тут же решила напомнить Родиону о том, что ему давно пора обзавестись девушкой.

«Родя, а ты сам бы не хотел за Олей поухаживать? Напиши ей романтичную песню, ты же такой отличный и веселый парень. Оля, пойдешь в нашу дружную и сплоченную семью?» - написала жена Олега Газамнова на соцстранице своего пасынка.

В ответ на такое заявление мачехи Родион признался, что уже отсылал стихи Бузовой, которые она восприняла довольно благосклонно. При этом сама телеведущая публично не прокомментировала заявление Марины Газмановой — звезда сейчас редко радует поклонников своим присутствием в соцсетях, поскольку она тяжело переживает разрыв с Давидом Манукяном, а также переживает за родную бабушку, которая борется с раком и недавно перенесла инсульт.