Хоккеист Александр Фролов угрожал певице Юлии Началовой перед ее смертью

Подруга российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в 2019 году, рассказала о том, что у артистки незадолго до смерти были очень трудные отношения с хоккеистом Александром Фроловым.

Напомним, что с 2011 по 2016 год Юлия состояла со спортсменом в гражданском браке. Во время их отношений, по словам подруги, Началова отписала Фролову часть своего имущества.

«Когда Юля приобрела дом, она подарила Александру место в гараже, а потом переписала на него половину квартиры. В период их отношений она бесконечно ездила к Фролову в города, где проходили игры. Срывала записи, гастроли, летела к нему, потому что очень любила», - рассказала пиар-директор Началовой.

Вместе с этим подруга певицы призналась, что отношения у пары были очень напряженными. Например, когда-то Фролов угрожал Юлии, что заселит кого-то на его половину квартиры.

«Мне удалось прочесть от него несколько сообщений. Там я увидела реальные угрозы. Он писал, что, если им не удастся договориться с миром, он найдет, кого заселить в его часть квартиры», - поделилась подруга певицы.

Напомним, что Юлия скончалась 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы были серьезные проблемы со здоровьем. Долгое время Началова лечила подагру.