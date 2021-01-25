Ирина Линдт объяснила, почему не общается с сыном Валерия Золотухина

Возлюбленная Валерия Золотухина, Ирина Линдт, после смерти актера прекратила общаться с его сыном от первого брака Денисом. Об этом актриса рассказала в эфире программы «Судьба человека». Народный артист был женат на Нине Шацкой с 1963 по 1977 год. В 1969 году у них родился сын, которого назвали Денисом. Старший ребенок Валерия Золотухина — священник. Ирина с ним ладила, а когда Валерий заболел, она могла подолгу разговаривать с Денисом. Молодой человек в свою очередь общался с сыном своего отца и Ирины Линдт, Иваном.

Как рассказала Ирина, Денис был единственным человеком, кому она рассказала об онкологическом заболевании Золотухина. После смерти актера общение Ирины и Дениса сошло на нет. По словам Линдт, просто не было повода созваниваться.

Ирина Линдт, которая состояла в отношениях с Валерием Золотухиным несколько лет, официальной женой актера так и не стала. В 2004 году Ирина родила Валерию сына. Любовница Золотухина призналась, что была против того, чтобы Валерий развелся с женой, Тамарой Владимировной.

Золотухина и его молодую пассию устраивал статус таких отношений. Свое отношение к сложившейся ситуации Ирина объясняет тем, что супружеская жизнь была ответственностью Золотухина. Она добавляет, что Тамара нуждалась в Валерии. В целом, отношения Валерия и его молодой любовницы начались внезапно. Ирина не желала, чтобы между ними закрутился роман. Она учитывала разницу в возрасте и семейный статус Золотухина. Однако женщина не заметила, как стала отвечать Золотухину взаимностью. Ирина понимала: эти отношения с моральной точки зрения были плохими. Однако у нее не хватило сил противиться своим чувствам.