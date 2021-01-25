Экс-девушка Манукяна заявила, что Давид оказывал на нее психологическое давление

Рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, до Ольги Бузовой встречался с танцовщицей Валерией Агикьян. И их отношения также не были безоблачными. Девушка теперь честно признался, что бойфренд часто пытался «промыть ей мозги» и оказывал на нее психологическое давление.

Валерия призналась, что на заре романтических отношений Давид пытался быть обходительным и внимательным молодым человеком. Но со временем его настоящая сущность дала о себе знать. Манукян начал унижать Агикьян, внушать мысль о том, что ее карьера танцовщицы обречена на провал, поэтому лучшее, что она может сделать - вернуться в Новосибирск и превратиться в домохозяйку.

«Он начал промывать мне мозги, говорил, что танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег», — рассказала Агикьян в интервью, ее цитирует «Вечерняя Москва» .

После этого танцовщица решила для себя, что «надо бежать». Девушка не жалеет, что поступила так. Хотя сам Дава, уже когда начал встречаться с Бузовой и стал узнаваемым, упоминал ее в интервью и неоднократно выставлял не в лучшем свете.

Напомним, 22 января Ольга Бузова в Instagram шокировала всех, объявив о расставании с Манукяном. Звезда эстрады сообщила, что он ее бил, изменял и унижал.

После этого мать Давида назвала несостоявшуюся невестку алкоголичкой.