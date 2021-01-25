Экс-девушка Манукяна заявила, что Давид оказывал на нее психологическое давление

Сегодня, 13:24

Ольга Громова

0

Image 16+
Экс-девушка Манукяна заявила, что Давид оказывал на нее психологическое давление
Валерия Агикьян

Рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, до Ольги Бузовой встречался с танцовщицей Валерией Агикьян. И их отношения также не были безоблачными. Девушка теперь честно признался, что бойфренд часто пытался «промыть ей мозги» и оказывал на нее психологическое давление.

Валерия призналась, что на заре романтических отношений Давид пытался быть обходительным и внимательным молодым человеком. Но со временем его настоящая сущность дала о себе знать. Манукян начал унижать Агикьян, внушать мысль о том, что ее карьера танцовщицы обречена на провал, поэтому лучшее, что она может сделать - вернуться в Новосибирск и превратиться в домохозяйку.

«Он начал промывать мне мозги, говорил, что танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег», — рассказала Агикьян в интервью, ее цитирует «Вечерняя Москва».

После этого танцовщица решила для себя, что «надо бежать». Девушка не жалеет, что поступила так. Хотя сам Дава, уже когда начал встречаться с Бузовой и стал узнаваемым, упоминал ее в интервью и неоднократно выставлял не в лучшем свете.

Напомним, 22 января Ольга Бузова в Instagram шокировала всех, объявив о расставании с Манукяном. Звезда эстрады сообщила, что он ее бил, изменял и унижал.

После этого мать Давида назвала несостоявшуюся невестку алкоголичкой.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экс-девушка Манукяна заявила, что Давид оказывал на нее психологическое давление

Сегодня, 13:24

Юлия Началова скрывала от поклонников свое состояние

Сегодня, 12:34

Хирург рассказал, что Алла Пугачева не делает пластических операций

25-01-2021, 17:59

Актриса Ирина Алферова назвала причину своего развода с актером Александром Абдуловым

25-01-2021, 07:14

Давид Манукян отрицает свою причастность к избиению Ольги Бузовой

24-01-2021, 15:24

Подруги Ольги Бузовой выпустили «голливудский» клип в ее поддержку

24-01-2021, 13:14

Помощница Давида Манукяна рассказала о его состоянии после расставания с Бузовой

23-01-2021, 23:44

Цымбалюк-Романовская рассказала о первом завещании Армена Джигарханяна

23-01-2021, 20:34

Рустам Солнцев прокомментировал расставание Бузовой и Манукяна

23-01-2021, 19:54

Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной

23-01-2021, 18:49

Ксения Собчак на Мальдивах поселилась на вилле стоимостью 350 тысяч в сутки

23-01-2021, 07:39

Родственникам певицы Валентины Легкоступовой может грозить 5 лет за надругательство над ее телом

23-01-2021, 00:29

Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Манукяна в Instagram

22-01-2021, 17:49

34-летняя солистка «А’Студио» Кети Топурия стала мамой во второй раз

22-01-2021, 14:19

Шоу «Танцы со звездами» раскритиковали из-за участия в шоу Давида Манукяна

21-01-2021, 19:49

Дана Борисова рассказала, что экс-супруг не общается с дочерью

21-01-2021, 17:09

Джигурда считает запрет Киркорову на въезд в Литву частью политической игры

21-01-2021, 14:04

Астролог Василиса Володина мечтает вернуться на «Давай поженимся!»

21-01-2021, 10:39

Филипп Киркоров обвинил своего «друга» Владимира Зеленского в предательстве

20-01-2021, 19:29

Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о третьей беременности Анастасии Костенко

20-01-2021, 18:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров