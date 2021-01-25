Юлия Началова скрывала от поклонников свое состояние

Певица Юлия Началова обманывала поклонников сама и просила лгать своего пиар-менеджера и подругу Анну Исаеву о своем состоянии.

Правда вскрылась в эфире шоу «Док-Ток», где были представлены голосовые сообщения, которые Началова отправляла Исаевой незадолго до своей смерти. Звезда не хотела, чтобы поклонники знали о ее госпитализации.

Певица выкладывала в своем Instagram информацию о том, что она отдыхает в Риме и просила свою подругу подтверждать это.

«Скажи: все сплетни, работала-работала — и поехала отдохнуть в Италию. Я там такие расписные посты делаю, ставлю геолокацию. Если будут говорить про больницу, скажи: «Какая больница? Она в Риме», — говорила Началова Исаевой.

Также в голосовых сообщениях знаменитость рассказывала пиар-менеджеру о своем состоянии, о том, что ей будут делать операцию. Певица обратилась к подруге незадолго до своей смерти, рассказала о своем состоянии и в очередной раз настоятельно попросила лгать, что она отдыхает в Италии.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Артистка болела подагрой, красной волчанкой и диабетом. Исполнительница получила травму и у нее развилась гангрена стопы. Имеющиеся проблемы со здоровьем не дали певице выжить.