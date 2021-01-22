Давид Манукян отрицает свою причастность к избиению Ольги Бузовой

Рэпер Давид Манукян опроверг обвинения в избиении певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Блогер Приятный Ильдар задал прямой вопрос знакомому в личной переписке. Автор ролика связался с Давидом Манукяном, чтобы получить прямой ответ на причастие рэпера к избиению артистки. На своем YouTube-канале блогер разместил скриншот переписки с Манукяном. В беседе артист заявил, что он не готов комментировать данную ситуацию, однако отметил, что он никогда не изменял Ольге Бузовой и не бил ее. Блогер поддержал Манукяна и написал, чтобы тот держался.

Известно, что Бузовой предсказывали расставание с рэпером еще в начале отношений на проекте «Битва экстрасенсов». Один из экстрасенсов также предположил, что у звезды никогда не будет детей. Бузова сообщила о расставании с Давидом Манукяном 22 января. Она призналась, что все еще любит рэпера, но отношения пришлось разорвать. В своем Instagram телеведущая заявила, что возлюбленный ей изменял и бил ее.