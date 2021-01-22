Подруги Ольги Бузовой выпустили «голливудский» клип в ее поддержку

Сегодня, 13:14

0

Image 16+
Подруги Ольги Бузовой выпустили «голливудский» клип в ее поддержку
Ольга Бузова

Близкие подруги и родная сестра телеведущей Ольги Бузовой решили поддержать звезду после ее расставания с Давидом Манукяном. Анна Бузова, Ольга Десятовская и Яна Акру выбрали необычный метод утешения, записав «голливудский» клип в поддержку Ольги Бузовой, который сама экс-участница «Дом-2» разместила на своей инстаграм-странице.  

«Спасибо огромное моим шикарным девочкам за такой подарок. Я хочу оставить его здесь, чтобы всегда помнить о том, какие чудесные люди меня окружают», - написала Бузова под публикацией фрагмента клипа. 

Видеоролик создан на миксе клипов и фрагментов выступлений самой Бузовой, которые наложены на музыку из американского фильма-мюзикла «Звезда родилась», в котором главную роль сыграла знаменитая Леди Гага. 

«Ты звезда. Звезда для всех, но для нас ты не та. Просто мы с тобой прошли тот путь, что так сложен порой», - спели подруги Бузовой и ее сестра Анна, чем вызвали умиление и восторг не только у самой Ольги Бузовой, но и у ее многомиллионной аудитории.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Подруги Ольги Бузовой выпустили «голливудский» клип в ее поддержку

Сегодня, 13:14

Помощница Давида Манукяна рассказала о его состоянии после расставания с Бузовой

Вчера, 23:44

Цымбалюк-Романовская рассказала о первом завещании Армена Джигарханяна

Вчера, 20:34

Рустам Солнцев прокомментировал расставание Бузовой и Манукяна

Вчера, 19:54

Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Вчера, 18:49

Ксения Собчак на Мальдивах поселилась на вилле стоимостью 350 тысяч в сутки

Вчера, 07:39

Родственникам певицы Валентины Легкоступовой может грозить 5 лет за надругательство над ее телом

Вчера, 00:29

Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Манукяна в Instagram

22-01-2021, 17:49

34-летняя солистка «А’Студио» Кети Топурия стала мамой во второй раз

22-01-2021, 14:19

Шоу «Танцы со звездами» раскритиковали из-за участия в шоу Давида Манукяна

21-01-2021, 19:49

Дана Борисова рассказала, что экс-супруг не общается с дочерью

21-01-2021, 17:09

Джигурда считает запрет Киркорову на въезд в Литву частью политической игры

21-01-2021, 14:04

Астролог Василиса Володина мечтает вернуться на «Давай поженимся!»

21-01-2021, 10:39

Филипп Киркоров обвинил своего «друга» Владимира Зеленского в предательстве

20-01-2021, 19:29

Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о третьей беременности Анастасии Костенко

20-01-2021, 18:14

Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Грачевского Белоцерковскую

20-01-2021, 12:54

Костомаров признался в непростых отношениях с Тодоренко на «Ледниковом периоде»

20-01-2021, 12:54

Тимати срочно вылетел в Москву из-за госпитализации Решетовой

20-01-2021, 11:49

Иосиф Пригожин считает, что Моргенштерн способен одержать победу на «Евровидении»

19-01-2021, 21:34

Лера Кудрявцева показала, в каких условиях живет ее семья

19-01-2021, 17:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров