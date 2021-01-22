Подруги Ольги Бузовой выпустили «голливудский» клип в ее поддержку

Близкие подруги и родная сестра телеведущей Ольги Бузовой решили поддержать звезду после ее расставания с Давидом Манукяном. Анна Бузова, Ольга Десятовская и Яна Акру выбрали необычный метод утешения, записав «голливудский» клип в поддержку Ольги Бузовой, который сама экс-участница «Дом-2» разместила на своей инстаграм-странице.

«Спасибо огромное моим шикарным девочкам за такой подарок. Я хочу оставить его здесь, чтобы всегда помнить о том, какие чудесные люди меня окружают», - написала Бузова под публикацией фрагмента клипа.

Видеоролик создан на миксе клипов и фрагментов выступлений самой Бузовой, которые наложены на музыку из американского фильма-мюзикла «Звезда родилась», в котором главную роль сыграла знаменитая Леди Гага.

«Ты звезда. Звезда для всех, но для нас ты не та. Просто мы с тобой прошли тот путь, что так сложен порой», - спели подруги Бузовой и ее сестра Анна, чем вызвали умиление и восторг не только у самой Ольги Бузовой, но и у ее многомиллионной аудитории.