Рустам Солнцев прокомментировал расставание Бузовой и Манукяна

Ольга Бузова рассталась со своим супругом Давидом Манукяном, едва выйдя за него замуж. Теперь эту новость только и обсуждают в светской тусовке.

По словам Бузовой, у нее есть серьезный компромат на Давида, который прибегал к рукоприкладству и заводил интрижки на стороне. Все эти факты телеведущая собирается обнародовать в подробностях, если будет такая необходимость.

Однако многие отнеслись к сообщениям Бузовой довольно скептически. Так, бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев посоветовал Бузовой в первую очередь проспаться, чтобы выветрить из организма алкоголь. Рустам упомянул, что недавно Ольга шумно отпраздновала свой день рождения. Наверное, предположил блогер, Бузова просто не отошла от вечеринки.

Солнцев предположил, что Давид Манукян - неплохой парень, а Ольга Бузова хочет его очернить. Комментируя разрыв Бузовой и Манукяна, Солнцев отправил в адрес телеведущей еще несколько нелестных выражений.

Бывший участник реалити-шоу также сказал, что Дава — хитрый армянский блогер, который использует публику в своих целях.

По мнению Солнцева, роман не был проплачен, но Манукяну сказали: «Хочешь быть известным? Вот, давай!».

Отметим: сегодня утром Бузова объявила о расставании с Манукяном, Она обвинила возлюбленного в том, что он «творит страшные вещи». В начале января телеведущая и ее возлюбленный сыграли неофициальную свадьбу на Мальдивах.