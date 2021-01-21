Цымбалюк-Романовская рассказала о первом завещании Армена Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская рассказала о первом завещании Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена актера Армена Джигарханяна, в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась ведущей Алене Жигаловой, что продажей квартир покойного артиста занимались его знакомые, в том числе и ереванской, которая досталась ему в подарок от бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

При своей жизни Джигарханян не мог точно сказать, какая недвижимость была в его собственности и как были проданы другие. По словам пианистки, они узнали о сделках случайно, когда вторая жена актера - Татьяна Власова - во время развода подала на раздел имущества. Тогда оказалось, что Джигарханян владел не одной квартирой, но все они, по словам одного из друзей актера, давно оказались распроданными.

Из объяснения бывшей жены следовало, что актер сам выписывал доверенности на своих знакомых, если не хотел пользоваться той или иной недвижимостью. А те уже распоряжались этим, как считали нужным. Аналогичным образом оказалась проданной и квартира в Ереване. Правда, по словам Цымбалюк-Романовской, сам актер условий сделок не знал и сама она никакого отношения к сделкам не имеет.

Кроме того, упомянула пианистка и о завещании артиста, написанном в 2015 году. По ее словам, оно куда-то исчезло, а взамен обнаружились другие бумаги. Вопрос наследства заинтересовал Джигарханяна после развода со второй женой.

Тогда же Виталина уточнила у него насчет приемного сына Степана, на что получила ответ: «Ни в коем случае».

Потому что он с ним не общался.

Приблизительно в то время, когда пропало первое завещание, актер болел и находился под психотропными веществами. Примерно тогда же и были им подписаны другие документы. Почему-то судьбу первого завещания никто выяснить, по ее словам, не пытался.