Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Актер Павел Деревянко пришел на церемонию вручения кинопремии «Золотой орел», которая состоялась 22 января, с длинноногой блондинкой модельной внешности. Имя спутницы актера - Алена Иванова, и она чемпионка по бальным танцам.

44-летний актер публично назвал ее имя и заявил, что Алена - его возлюбленная. Известно, что пара начала встречаться после расставания актера с гражданской женой Дарьей Мясищевой. Павел и Алена не скрывали свои отношения и на публике смело обнимались и целовались.

Как выяснилось, Алена не только участвовала в различных танцевальных турнирах, но и пробовала себя в роли модели.

Пока неизвестно, как давно они встречаются, но если посмотреть на фотографии Ивановой за последний месяц, можно увидеть, что под каждой Деревянко отметился комментарием.

Алену можно назвать любительницей светских тусовок. Она также часто отдыхает на Мальдивах и ходит в элитные столичные заведения.

С Дарьей Мясищевой Павел расстался в середине декабря. В браке, который длился десять лет, родились дочери Варвара и Александра. Павел и Дарья не вели совместный быт и пропагандировали свободные отношения. Такой брак подходил Деревянко: он мог свободно заводить интрижки на стороне.

К слову, Дарья не держит зла на своего гражданского супруга. Она пояснила, что они уважают друг друга, так как воспитывают двоих детей.

А между тем поклонники Деревянко ждут новых подробностей его нового романа.