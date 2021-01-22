Помощница Давида Манукяна рассказала о его состоянии после расставания с Бузовой

22 января СМИ всколыхнула новость о расставании 35-летней телеведущей и певицы Ольги Бузовой и 27-летнего рэп-исполнителя Давида Манукяна — причем буквально за несколько дней до этого пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Пиар-менеджер Давы Анна рассказала, как себя чувствует ее подопечный после расставания с возлюбленной, и какие у него планы на будущее. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В отличие от Ольги Бузовой, которая активно делится с подписчиками своими переживаниями по поводу расставания с Давой и попутно обливает грязью своего экс-возлюбленного, Давид Манукян так и не дал официальных комментариев касательно случившегося. Пиар-менеджер певца Анна рассказала в интервью журналистам, что Дава и впредь будет придерживаться выбранной тактики, не давать никаких комментариев и «не давать распространяться ложной информации». По словам девушки, певец полностью открестился от Ольги Бузовой и не желает более никак с ней контактировать.

«То, что сейчас делает Ольга, — это ее дело. Давид живет с матерью и не хочет вникать в детали скандала, раздуваемого Бузовой», - прокомментировала Анна.

Пиар-менеджер отметила, что окончание отношений является очередным поводом для Бузовой «пропиариться и набить себе рейтинги», поскольку она любое событие из своей жизни привычно превращает в хайп.