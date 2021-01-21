Ксения Собчак на Мальдивах поселилась на вилле стоимостью 350 тысяч в сутки

39-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак вместе со своей семьей отправилась на отдых на Мальдивские острова. На своей странице в Instagram светская львица показала поклонникам роскошную виллу, которую арендовала для комфортного времяпрепровождения. Согласно данным из официальных источников, стоимость суточной аренды подобного дома составляет 350 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Узнать стоимость отеля было не так-то и сложно, так как Ксения посвятила своему восторгу от него целый пост в микроблоге. Там Собчак рассказала, что для отдыха она выбрала пятизвездочную виллу Joali Malpes, чему очень рада. Звезда нежится на солнце попивая вкусные коктейли.

«Тихий и уютный остров. Отпуск особенно цене, когда работал весь сезон», - отметила телеведущая, безмерно радуясь отдыху.

Площадь роскошной виллы, в которой обитает Ксения Анатольевна вместе со своей семьей составляет 900 квадратных метров. На ее территории есть бассейн, ванна под открытым небом и, конечно же, отдельная гардеробная.

Не скрывая своего восторга, Собчак провела целую экскурсию для поклонников, дабы показать всю роскошь, в которой ей довелось отдыхать.

«Вот это уровень, класс!», - оставили свои комментарии фанаты Ксении.

Однако стоит отметить, что телеведущая, скорее всего, получила приличную скидку за проживание в особняке за 350 тысяч рублей в сутки. Понятно ведь, что рекламировать виллу на каждом шагу бесплатно Собчак бы не стала. Тем более, что под каждым постом об отеле знаменитость отмечает аккаунт арендодателей.