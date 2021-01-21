Родственникам певицы Валентины Легкоступовой может грозить 5 лет за надругательство над ее телом

14 августа 2020 года российская эстрадная певица Валентина Легкоступова скончалась при странных обстоятельствах. Артистке было 55 лет. При жизни звезда пожелала, чтобы в случае смерти ее прах развеяли над морем на острове Тенерифе в Испании. Однако родственники ушедшей певицы не исполнили ее условия. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Напомним, что прощание с Валентиной прошло на Троекуровском кладбище Москвы. Ее тело кремировали, а урна с прахом оставалась в некрополе еще полгода. Спустя 6 месяцев родственники погибшей разделили прах на 2 части. Одну захоронили на кладбище, а другую развеяли в Феодосии на Крымском полуострове над Черным морем, что никак не соответствовало пожеланиям самой Легкоступовой.

Юрист покойной утверждает, что за подобный поступок родным Валентины грозит уголовное наказание согласно статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«Все пожелания покойной должны были быть соблюдены, после чего зафиксированы в завещании, заверенном нотариусом. Если Легкоступова хотела, чтобы ее прах был развеян именно в Италии, этот факт должен быть исполнен», - утверждает специалист.

Напомним, что обстоятельства гибели певицы до сих пор остаются неизвестными. Родственники Валентины подозревают, что новый супруг певицы, яхтсмен Юрий Фирсов может быть причастным к ее смерти. Именно он на данный момент занимается разделом имущества звезды.