Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Манукяна в Instagram

Сегодня, 17:49

Ольга Громова

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Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Манукяна в Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова в сторис призвала своих преданных поклонников к тотальной блокировке Instagram-аккаунта своего бывшего возлюбленного - блогера Давида Манукяна, известного как Дава.

«Я его заблокировала, и если вы меня любите, то вы тоже это сделаете», — обратилась она к фанатам.

Бузова добавила, что после расставания с бойфрендом скверно себя чувствует. К тому же знаменитость не уверена, поступила ли она правильно, публично объявив о расставании с Манукяном.

«Я не знаю, делаю я правильно или нет. Да, и так бывает. Я могу ошибаться, простите меня все, но вот сейчас так», — пояснила звезда.

Ранее Бузова сделала достоянием гласности в WhatsApp часть нецензурной переписки с Давой, а также фото сообщений, в которых она своего любимого нарекла чудовищем.

Напомним: Ольга о расставании с Давидом объявила утром в пятницу, 22 января. Теледива поблагодарила его за мгновенья счастья, которые он ей подарил, но отметила, что ей сложно понять человека, который «творит страшные вещи».

Бузова и Манукян были вместе почти два года. Давид стал первым мужчиной, в объятиях которого телеведущая утешилась после тяжелого расставания со своим бывшим мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара развелась 30 декабря 2016 года.

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