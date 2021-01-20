34-летняя солистка «А’Студио» Кети Топурия стала мамой во второй раз

Сегодня, 14:19

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34-летняя солистка «А’Студио» Кети Топурия стала мамой во второй раз
Солистка «А’Студио» Кети Топурия

34-летняя российско-грузинская певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия стала мамой во второй раз, родив сына от своего возлюбленного, белорусского бизнесмена и предпринимателя Льва Деньгова. Кети уже имеет ребенка — 5-ти летнюю Оливию от брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

Сообщается, что роды известной артистки произошли в одной из лучшей клиник столицы, и случились ровно через 2 месяца после тайной женитьбы Кети и Льва Деньгова. Подробностей касательно родов знаменитая певица пока не предоставила, однако близкие Кети Топурии заверяют, что и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Находясь на последних сроках беременности, Кети заявляла, что планирует вернуться к активной гастрольной жизни уже спустя 2 месяца после родов — уходить в декрет артистка однозначно не планирует.

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