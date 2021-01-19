Шоу «Танцы со звездами» раскритиковали из-за участия в шоу Давида Манукяна

Сегодня, 19:49

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Шоу «Танцы со звездами» раскритиковали из-за участия в шоу Давида Манукяна

Очередной сезон шоу «Танцы со звездами» подвергся критике из-за участия в нем 27-летнего рэп-исполнителя и возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна. Поклонники шоу остались недовольны тем, что Дава по умолчанию является очень опытным хореографом, что еще на старте проекта сильно выделяет его среди других участников — а это является нарушением правил. 

Как известно, Дава в свое время приобрел титул мастера спорта в бальных танцах, поэтому зрители предполагали, что музыканта пригласят на проект «Танцы со звездами» в качестве опытного хореографа, и подберут ему в пару неопытную участницу. Однако тот факт, что Дава стал участником в качестве «неопытной» звезды сильно возмутил поклонников шоу – ведь по правилам шоу в паре выступающих должен быть только один неопытный танцор. 

С мнением общественности согласился и один из судей проекта, балетмейстер Николай Цискаридзе, который заявил, что у всех участников проекта должны быть равные условия. Возмутившиеся телезрители даже намеревались собрать сбор голосов по отчислению Давида Манукяна из проекта, однако дирекция «Танцев со звездами» быстро «замяла» такую инициативу и оставила Даву участвовать в проекте. В итоге судьям ничего не оставалось, как пообещать судить супруга Ольги Бузовой «строже других», но это не умаляет того факта, что руководство проекта серьезно нарушило правила «Танцев со звездами».

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