Дана Борисова рассказала, что экс-супруг не общается с дочерью

Сегодня, 17:09

Александр Зуев

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Дана Борисова рассказала, что экс-супруг не общается с дочерью

Дана Борисова в попытках наладить отношения с 13-летней дочкой Полиной делает все для того, чтобы сблизиться с ней. 

Дана рассказала журналистам, что в прошлом году у дочери начался трудный период и в их семье  стали происходить скандалы. Сейчас можно сказать, что отношения матери и дочери улучшились. Телеведущая рада, что Полине нравится жить с ней. 

Но появилась другая проблема: отец Полины, Максим Аксенов, не желает общаться с дочерью. Он заблокировал Полину во всех социальных сетях и даже не поздравил ее с Новым годом.

Это выглядит странно, ведь Полина какое-то время жила с отцом, в США, и отказывалась от общения с матерью.

Судя по всему, жизнь улыбается Дане, ведь  она вылечилась от наркотической зависимости и помирилась с дочерью.

Прошлой осенью Борисова рассказала, что отец жестоко избил Полину  ремнем, после чего у нее остались полосы по всему телу и был вывихнут палец. Эти обвинения Аксенов отрицает и называет «бреднями».

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