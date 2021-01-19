Дана Борисова рассказала, что экс-супруг не общается с дочерью

Дана Борисова в попытках наладить отношения с 13-летней дочкой Полиной делает все для того, чтобы сблизиться с ней.

Дана рассказала журналистам, что в прошлом году у дочери начался трудный период и в их семье стали происходить скандалы. Сейчас можно сказать, что отношения матери и дочери улучшились. Телеведущая рада, что Полине нравится жить с ней.

Но появилась другая проблема: отец Полины, Максим Аксенов, не желает общаться с дочерью. Он заблокировал Полину во всех социальных сетях и даже не поздравил ее с Новым годом.

Это выглядит странно, ведь Полина какое-то время жила с отцом, в США, и отказывалась от общения с матерью.

Судя по всему, жизнь улыбается Дане, ведь она вылечилась от наркотической зависимости и помирилась с дочерью.

Прошлой осенью Борисова рассказала, что отец жестоко избил Полину ремнем, после чего у нее остались полосы по всему телу и был вывихнут палец. Эти обвинения Аксенов отрицает и называет «бреднями».