Джигурда считает запрет Киркорову на въезд в Литву частью политической игры

Сегодня, 14:04

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Джигурда считает запрет Киркорову на въезд в Литву частью политической игры
Актер и музыкант Никита Джигурда

59-летний актер и музыкант Никита Джигурда прокомментировал ситуацию с запретом въезда в Литву 53-летнего поп-короля Филиппа Киркорова. По мнению Джигурды, намерение литовских властей запретить Киркорову въезжать в страну на 5 лет, является «политической игрой», передает «Lenta.ru». 

20 января МВД Литвы официально объявил о запрете Филиппу Киркорову въезжать в страну в ближайшие пять лет — причиной было указано публичное оправдание присоединения Крыма к России. Никита Джигурда не остался в стороне от этого инцидента, и высказал поддержку своему коллеге.

«В Литве правительство — дураки, они остались без отличного артиста, а вот Киркоров сам ничего не потеряет, если несколько лет не будет там выступать. Киркорова не станут меньше любить или приглашать, а вот Литва показала себя с очень плохой стороны», - прокомментировал Джигурда. 

Артист считает несправедливым, что Киркорова «защемили» за высказывания в адрес Крыма — по его мнению, музыка и искусство должно стоять выше всех этих «политических бредней».

«Я уверен, что Филипп станет не единственным, кого попытаются потопить из-за политики, хотя это бред полный — он никогда не лез в политику и всегда радовал людей своим творчеством. Ну поехал он в Крым — что тут такого? Он вообще не при делах во всех этих политических разборках», - добавил Никита Джигурда.

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