Астролог Василиса Володина мечтает вернуться на «Давай поженимся!»

Сегодня, 10:39

Ольга Громова

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Астролог Василиса Володина мечтает вернуться на «Давай поженимся!»
Российский астролог Василиса Володина

Российский астролог Василиса Володина в течение 12 лет кряду была экспертом шоу «Давай поженимся!». Весной минувшего года она неожиданно перестала появляться на экранах вместе с Гузеевой и Сябитовой. Зрители недоумевали: что случилось, неужели ее «попросили»?

Оказалось, Володина решила сделать временный перерыв и оставила свою работу на ТВ из-за страха заразиться коронавирусом. Фанаты Василисы считают, что без нее программа многое потеряла и стала гораздо менее интересной. Но немало тех, которые порадовались ее исчезновению с голубых экранов.

Программа и без Володиной получает неплохие рейтинги. Так, если верить данным Mediascope, «Давай поженимся!» входит в сотню самых популярных программ на российском телевидении. За неделю, что минула, среди аудитории «4+» она получила долю 10,6 процента, передает «Комсомолка».

Василиса Володина мечтает вернуться в шоу. Но появиться в студии она все еще не готова - коронавирус никуда не исчез. Астролог могла бы принимать участие в съемках в дистанционном формате. Но создатели шоу такой вариант не рассматривают.

«Василиса предлагала присутствие в эфире в записи из домашней студии или в онлайн-включениях. Но это не ток-шоу, где мнение экспертов дополучают видеозвонками. Формат шоу не предполагает таких нарезок», — прокомментировали телевизионщики.

Но Володина, даже не появляясь на ТВ, работает из дому и неплохо зарабатывает. Астролог пишет астропрогнозы для журналов, а также получает деньги от клиентов в своем астроцентре за составление гороскопов.

Прогноз от Володиной на 5 лет стоит от 140 тысяч рублей, а годовой от сотрудников центра - от 24 тысяч.

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