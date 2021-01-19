Филипп Киркоров обвинил своего «друга» Владимира Зеленского в предательстве

Вчера, 19:29

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Филипп Киркоров обвинил своего «друга» Владимира Зеленского в предательстве

Российский певец и поп-король Филипп Киркоров обвинил в предательстве своего друга, экс-коллегу и действующего президента Украины Владимира Зеленского. По словам артиста, его друг Зеленский, с которым Киркоров ранее буквально «делил одну сцену», отрекся от него. Об этом пишет «Телепрограмма».

Филипп Киркоров сообщил, что его увядшая дружба с экс-комиком и нынешним главой Украины Владимиром Зеленским стала инициативой самого политика. 

«Он мой друг, но скорее всего, к сожалению, уже бывший. Владимир Зеленский фактически отрекся от меня из-за того, что я живу и выступаю в России — хотя раньше мы были не разлей вода! Я, кстати, и награду получил, являюсь Народным артистом Украины, и дал мне ее отнюдь не пророссийский президент Виктор Ющенко. Почему Зеленский не смог решить в Украине вопрос по Филиппу Киркорову, я не знаю», - заявил поп-король. 

Филипп Бедросович указал, что ему крайне грустно потерять расположение президента Украины, с которым их «так много связывает»

«Я родился в СССР, для меня неважны все эти политические вопросы. Я очень люблю Беларусь, Молдову, Украину, Болгарию — для меня это единое музыкальное пространство. Для меня нет каких-то политических границ и условностей», - добавил Филипп Киркоров.

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