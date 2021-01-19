Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о третьей беременности Анастасии Костенко

Вчера, 18:14

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Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о третьей беременности Анастасии Костенко

33-летний полузащитник Казанского «Рубина» и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сообщил о третьей беременности своей третьей жены, модели Анастасии Костенко. От этого брака футболист уже имеет двух дочерей — 2-летнюю Милану и годовалую Еву, а также является отцом 11-летней Ангелины от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Сможет ли третья беременность супруги принести в семью долгожданного сына, можно будет узнать уже через несколько месяцев. Во время интервью спортивному изданию «Championat» Дмитрий Тарасов рассказал, что пока что его семья не вакцинируется от коронавируса, потому что «вакцина непонятно как влияет на беременную женщину». Этой фразой спортсмен подтвердил слухи о том, что его супруга Анастасия находится в положении. 

Дмитрий Тарасов и ранее не скрывал, что хотел бы пополнения в своей семье — и намекал, что хотел бы обзавестись сыном. Впрочем, даже если супруга снова подарит футболисту дочь, он тоже будет счастлив — ведь женский футбол стал активно развиваться во всем мире, поэтому можно создать спортивную команду и из дочек.

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